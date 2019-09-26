От Беларуси на «Оскар» поедет фильм о женской колонии 26.09.2019, 19:25

Кадр из фильма "Дебют"

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На кинопремии "Оскар" Беларусь будет представлена документальным фильмом "Дебют", снятом в 2017 году режиссером Анастасией Мирошниченко. Об этом пишет tut.by со ссылкой на Национальный оскаровский комитет.

Секретарь Белорусского оскаровского комитета, продюсер Валерий Дмитроченко рассказал, что всего были поданы три заявки. Кроме фильма "Дебют" претендовали картины "Внутри себя" Сергея Талыбова и "Кадиш" Константина Фама.

"Наш комитет принял решение о том, что Беларусь на "Оскаре" будет представлять документальный фильм "Дебют", который рассказывает о театре в женской колонии. Картину предложено номинировать в категории "Лучший иностранный фильм", — пояснил Дмитроченко.

Согласно условиям отбора, нужно было представить полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм продолжительностью не менее 40 минут. Оригинальная запись диалогов, а также готовый фильм должны быть преимущественно на белорусском или русском языках. Фильм должен был быть выпущен в коммерческий прокат с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года и показываться не менее 7 дней подряд.

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.