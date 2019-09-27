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Соболенко обыграла первую ракетку мира на турнире в Ухане

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  • 27.09.2019, 13:30
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Соболенко обыграла первую ракетку мира на турнире в Ухане
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: Tao Zhang/Getty Images

В решающей встрече белоруска сыграет с победительницей поединка Элисон Риск (США) — Петра Квитова (Чехия).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (14 ВТА) стала первой финалисткой женского одиночного разряда престижного турнира в Ухане. В полуфинале она в двух партиях была сильнее лидера мирового рейтингна австралийки Эшли Барти — 7:5, 6:4, сообщает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) — Э.Барти (Австралия) — 7:5, 6:4

В решающей встрече Соболенко сыграет с победительницей противостояния Элисон Риск (США) — Петра Квитова (Чехия).


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