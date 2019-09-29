А был ли мальчик? 2 Валерий Карбалевич

29.09.2019, 16:43

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Валерий Карбалевич

Предложения Лукашенко по Украине работают на Россию.

Начиная встречу с украинскими журналистами, Александр Лукашенко отметил: «Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямой беседы с представителями таких крупных средств массовой информации Украины». Здесь белорусского правителя немного подводит память. Подобная встреча была 23 ноября 2006 года. Тогда целый десант украинских журналистов возили по стране, а потом перед ними выступил Лукашенко. Эта встреча памятна тем, что тогда Лукашенко предложил Украине союз против России. Мол, по территории наших стран происходит транзит российских энергоресурсов в Европу, нам нужно было бы договориться о тарифах и выступить с общей позицией на переговорах с РФ.

Следует отметить, что таких острых вопросов, которые задавали представители украинских СМИ, российские и белорусские журналисты Лукашенко не задают. Затронули много разных тем, все аспекты белорусско-украинского сотрудничества.

Но, кажется, главным вопросом, сверхзадачей Лукашенко во время этой встречи было стремление вернуть Беларусь, Минск, самого руководителя Беларуси в центр урегулирования украинского кризиса. Ведь в последнее время белорусская столица потихоньку выпадает из этой роли. Вот планируется, что очередной саммит в «нормандском формате» должен пройти в Париже.

Об этой идеи возвращения миротворческой роли Минске он говорил в нескольких ракурсах. И, как это часто с ним бывает, в виде отрицания: «Мы не будем к вам напрашиваться в миротворцы, посредники. Это вообще исключено». И в то же время в его словах заметна определенная обида: «Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями Украины отвергались». Нет ответа от Москвы и Киева на предложения ввести на Донбасс белорусские миротворческие силы.

На самом деле, Лукашенко хотел бы играть не некую скромную «определенную роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, а как раз главную, центральную. Для повышения своей значимости он в очередной раз рассказывает историю о своем плане, который давно мог привести к миру на украинской земле, но тот не был принят: «Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта, - отметил Лукашенко. - И предупредил Туска: "Если вы не примете эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине". Он помолчал и сказал: "Господин президент, видимо, так". После того, как мы доказали им наше видение, никаких подвижек не наступило».

В этом рассказе - весь Лукашенко, со всеми амбициями, мифологией, спрятанными комплексами недооцененности.

Во-первых, Лукашенко тут выступает в качестве главного персонажа конфликта мирового масштаба. Он в самом центре, к нему за помощью обращаются мировые лидеры.

Во-вторых, Лукашенко, как обычно, имеет монополию на истину. Сколько было попыток, предложений, идей по поводу урегулирования конфликта вокруг Украины. И все впустую. Единственный план, который мог спасти украинский народ, предложил он. Но ведь в нашем злом мире не ценят мудрых политиков.

В-третьих, из этой истории следует, что именно Запад, Европа не хотят мира в Украине. И, по версии Лукашенко, председатель Европейского совета Дональд Туск это признал.

Складывается впечатление, что вся эта история про гениальный план Лукашенко похожа на миф. Ведь никто об этом предложении ничего не слышал, никаких других следов этого плана нигде не видно. И если это уже такой выдающийся проект, то почему сам Лукашенко, МИД, государственные СМИ никак его не презентуют, не рекламируют? Он же хорошо ложится на образ Беларуси как государства-миротворца, донора безопасности. Но все почему-то молчат. Поэтому возникает логичный вопрос: а был ли мальчик? Кстати, интересно было бы узнать версию этого разговора от господина Дональда Туска.

Еще одна важная по смыслу реплика Лукашенко: «Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом».

Здесь то же самое, но в другой обертке. Как может конкурировать какая-то формула (имеется в виду «формула Штайнмайера») с планом Лукашенко? Разве не ясно, кто на самом деле хочет мира?

Поэтому нужно отринуть посредников с Запада, а все решить в рамках «славянского треугольника». Поскольку Россия и Украина - стороны конфликта, то единственным модератором, посредником, миротворцем может быть только Беларусь. Как ни крути, а без Лукашенко никак.

Эта идея работает в пользу России. Ведь без поддержки со стороны Запада Украина не может на равных противостоять России. В Украине это понимают все. Поэтому выдвижение упомянутому предложению вряд ли прибавит популярности Лукашенко в Украине.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»