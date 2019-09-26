Лукашенко о Крыме: Вопрос закрыт раз и навсегда 19 26.09.2019, 15:20

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Белорусский диктатор считает, что Крым будет принадлежать России.

Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным, сообщает БелТА.

На прямой вопрос украинской журналистки диктатор ответил: «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда».

«Нет такой силы, которая против желания России, может это сделать. Это территория уже России. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий», - заявил Лукашенко.