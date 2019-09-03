«Ребенок спал, дверь в пустую квартиру была открыта» 3.09.2019, 13:43

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Илья Азар

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара и оставили его двухлетнюю дочь дома одну.

В 9 вечера 2 сентября спецкор «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар уложил спать свою дочь и вышел на лестничную клетку покурить. В тапочках и домашних штанах. Где и был немедленно задержан сотрудниками полиции, которые и доставили его в ОВД «Красносельское» для составления административного протокола по ч. 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, до 30 суток административного ареста).

Азар успел сообщить об этом в своем телеграм-канале, после чего связь с ним прервалась. Дочь, которой год и 8 месяцев, осталась в квартире. И пробыла там одна примерно полчаса, пока домой добиралась мама Екатерина Кузнецова. Все это время дверь в квартиру была открыта. К счастью, ребенок спал, и никто из посторонних людей в квартиру не попал.

Посторонние появились позже. Это были сотрудники полиции, которые, вероятно, намеревались провести обыск.

Однако Екатерина отказалась пустить их в квартиру до прибытия адвоката. Полицейские ретировались раньше.

Тем временем к ОВД «Красносельское» стали подтягиваться коллеги Азара и гражданские активисты. Прибыли также адвокаты «Апологии протеста» Михаил Бирюков и Татьяна Молоканова. Поначалу их не хотели пускать, сославшись на то, что в отделении объявлен план «Крепость».

Не помогали даже прямые указания начальника ГУ МВД по городу Москве Олега Баранова, до которого дозвонился член Общественного совета МВД, председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Муратов звонил Баранову прямо от железной двери ОВД: «Не пускают. Скребусь как бедный родственник».

Дмитрий Муратов на связи с главой московской полиции у входа в ОВД, где собирались на ночь закрыть Илью Азара

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Возле двери была и проректор ВШЭ Валерия Касамара: «Я сама мама троих детей. Я не знаю, что бы сделала я, если бы ребенок остался один, когда я думаю, что он с отцом. Это человеческая история. Я хочу узнать, чем стражи правопорядка руководствовались, задерживая отца, оставив ребенка одного».

Пришла - квартира открыта, ребенок один, спит.



Комментарий Екатерины Кузнецовой, жены Ильи @A3AP pic.twitter.com/ixd31uAKI7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 2, 2019

Адвокат Молоканова обратились к прокурору Москвы:

«Азар был задержан сотрудниками полиции 2 сентября около 21:00 час из своего дома по адресу ... При этом дома он находился вдвоем с ребенком, дочерью 2017 года рождения.

Несмотря на неоднократное информирование полицейских о малолетнем ребенке, который спал, предложении дождаться супругу или иного близкого родственника, полицейские проигнорировали указанную информацию, вывели Азара И.В. из квартиры, посадили в полицейский автомобиль и доставили в Красносельский ОВД по делу об административном правонарушении. Тем самым сотрудники полиции оставили малолетнего ребенка в опасности.

Супруга Азара приехала в квартиру, дверь была открыта, ребенок один находился в помещении. При этом протокол в этот день сотрудники полиции не составляли, отложили это действие до утра 3 сентября. Прошу провести проверку законности действий полиции и принять меры прокурорского реагирования».

Ближе к полуночи Муратова, Касамару и Бирюкова все-таки пустили в ОВД. Выяснилось, что составления протокола не обязательно ждать до 9 утра. И после ознакомления с документом Илья Азар все в тех же домашних тапочках вышел из ОВД. Судебное заседание по административному правонарушению пройдет в Мещанском суде 3 сентября в 14:00.

Илья Азар рассказал, как его задерживали и как отпускали pic.twitter.com/T509u4X4MY — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 2, 2019

По словам Азара, главным доказательством служит фотография, на которой он 31 августа идет по бульварам и ест мороженое. За его спиной в кадре, по мнению сотрудников центра «Э», слишком много людей.

Тем же вечером были задержаны также Николай Ляскин и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Соболь также доставили в ОВД «Красносельское», но в Новой Москве. Однако вскоре и Ляскина, и Соболь, так же, как и Азара, отпустили, вручив протокол.

Суд над Соболь состоится 3 сентября.