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Видеохит: Австралиец порыбачил, летая на дроне

  • 4.09.2019, 13:52
Видеохит: Австралиец порыбачил, летая на дроне

Инженер из Австралии построил дрон, чтобы слетать на рыбалку.

Австралийский инженер Сэм Формен порыбачил, летая на дроне. Видео необычного досуга появилось на странице магазина дронов UAV Me Facebook, пишет korrespondent.net.

Формен вместе с коллегами из магазина беспилотников создал мощный дрон способный поднять человека. Чтобы это доказать, мужчина слетал на нем на рыбалку.

На кадрах видно, как к мультикоптеру прицепили Формена вместе со стулом. Летательный аппарат, управляемый друзьями австралийца удерживал рыбака с удочкой на стуле в нескольких метрах над водой.

В ролике показано, что мужчина даже поймал рыбу.

Сообщается, что необычной рыбалкой уже заинтересовалось управление по безопасности гражданской авиации Австралии.


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