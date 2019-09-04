Задержаны подозреваемые в дерзком ограблении минского ювелирного магазина «Яхонт» 4.09.2019, 14:02

Часть похищенных украшений они сбыли в России.

Милиция в Минске раскрыла дело об ограблении ювелирного магазина «Яхонт». Об этом сообщает tut.by со ссылкой на МВД.

3 сентября милиция задержала подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин «Яхонт» по улице Киселева в Минске.

— В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием. По месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений — еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения в Минске, — отметили в милиции.

Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

Позже информацию дополнили в Следственном комитете. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемым 36 и 37 лет. Часть похищенных украшений они сбыли в России.

В СК также рассказали, что грабители вынесли из магазина не только драгоценности, но и сервер, на котором были записи камер видеонаблюдения в ювелирном магазине. Его подозреваемые позже выбросили в Свислочь, но его удалось поднять со дна реки.

Напомним, в субботу, 17 августа, в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Разбой, совершенный группой лиц).

Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей.