Ураган «Дориан» приближается к Канаде 1 5.09.2019, 22:42

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К атлантическому побережью Канады ураган приблизится в выходные.

Ураган "Дориан" в выходные приблизится к атлантическому побережью Канады. Об этом сообщает Центр ураганов Канады.

Сообщается, что наиболее вероятный маршрут движения урагана" Дориан "в субботу будет пролегать южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии. К утру воскресенья ураган может достигнуть восточной части Ньюфаундленда. Центр ураганов Канады предупреждает об угрозе штормов, с высотой волн более 12 метров.

"Влияние ветра, вероятно, будет усилено лиственным покровом деревьев, увеличив возможность их повреждения и падения, а также потенциально обусловив перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении Центра.

Кроме этого, синоптики прогнозируют значительные осадки, которые достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм, что может привести выход водоемов из берегов и паводки.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. Ураган уже приблизился к штатам Южная и Северная Каролина Соединенных Штатов Америки.