Топ-менеджер «Ростеха» пытался украсть в Италии информацию об авиадвигателях 4 6.09.2019, 7:47

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И был задержан по запросу США.

США предъявили обвинение в попытке кражи коммерческой тайны сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александру Коршунову, сообщается на сайте Минюста США.

По данным ведомства, Коршунов вступил в сговор с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки с целью похитить информацию, составляющую коммерческую тайну, у американской авиакомпании.

Как говорится в обвинительном заключении, ОДК вместе с конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывает двигатель ПД-14, которые планируется использовать в новых российских среднемагистральных самолетов МС-21.

Предполагается, что с 2013 по 2018 год Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников Avio Aero — итальянского дочернего предприятия GE Aviation для проведения консультаций, связанных с редукторами для реактивных двигателей. При подготовке техотчета сотрудники использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation, а держателем «патента интеллектуальной собственности» по итогам консультаций становился Минпромторг РФ.

Как говорится в сообщении, 57-летнему россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.

Коршунов был задержан в Италии по запросу США. Владимир Путин, комментируя задержание россиянина, назвал двигатель ПД-14 «первым нашим высокотехнологичным продуктом за 28 лет».