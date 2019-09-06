Умер диктатор-старожил 29 6.09.2019, 8:19

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В Зимбабве умер экс-президент Роберт Мугабе.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве после провозглашения ее независимости в 1980 году. В 1987 году стал президентом Зимбабве. Вплоть до своей отставки в 2017 году являлся самым пожилым диктатором на планете.

В 2017 году в стране разгорелся кризис — Мугабе отстранил Эммерсона Мнангагву от должности первого вице- президента. В ответ на это 15 ноября 2017 года отряды военных установили контроль над столицей, поместили Мугабе и его семью под домашний арест и спустя неделю принудили его к досрочному сложению полномочий.

Чем «прославился» Мугабе?

Правление Мугабе сопровождалось множеством скандалов — в начале 2000-х годов он осуществил так называемый черный передел: у белого населения забрали землю общей сложностью 5 млн гектар, а затем 4 тысячи белых фермеров были и вовсе высланы из страны под угрозой тюремного заключения на два года. Результатом «черного передела» стало резкое падение показателей сельскохозяйственного производства.

Еще одним последствием «черного передела» стала колоссальная инфляция. За короткое время богатое африканское государство превратилось в наибеднейшую страну: после попытки установить контроль над ценами на продукты Центральный банк страны включил печатный станок в попытке прекратить экономический спад.

«Если денег будет не хватать, мы их напечатаем», — заявил тогда Роберт Мугабе. Инфляция в Зимбабве побила все рекорды и составила по официальным данным 231 000 000%, при этом истинный уровень зимбабвийской инфляции был выше 4 000 000 000%.

В итоге гиперинфляция привела к появлению рекордной купюры в 100 трлн местных долларов. В 2009 году правительство Зимбабве отказалось от собственной валюты и ввело в оборот американский доллар. Это позволило стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Борьба Мугабе с трущобами также привела к плачевному результату: в результате сноса домов без крова остались около 2,5 млн человек. Кампания по сносу была приостановлена только после вмешательства ООН.

Бывшего президента Зимбабве также неоднократно обвиняли в фальсификации выборов.