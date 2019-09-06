В небе над Россией столкнулись два Су-34 6.09.2019, 12:39

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Иллюстрационное фото

Истребители-бомбардировщики столкнулись над Липецкой областью.

Бомбардировщики Су-34 столкнулись над Липецкой областью России, сообщает РЕН ТВ.

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. По информации канала, недавно два из них совершали тренировочный полет под Липецком. В ходе него ведущий самолет концом крыла ударил по кабине ведомого, а при попытке летчиков отвернуть истребители они вновь соприкоснулись.

Причиной произошедшего стала потеря пилотами визуального контакта. Летчики в результате инцидента не пострадали. Су-34, которые посадить удалось, получили серьезные повреждения.

Боевые машины принадлежат Центру подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний Министерства обороны. Одна из них после ЧП лишилась законцовки крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. У второй повреждены кабина, фюзеляж и двигатель (туда попали обломки).

Во вторник в Ставропольском крае упал учебно-боевой штурмовик Су-25УБ. Он летел без боекомплекта с двумя пилотами, опытными командиром звена и начальником безопасности полетов, на борту. Оба не успели катапультироваться и погибли.

Их тела, так же как и черные ящики, найдены.