Ученые: Мозг левшей и правшей отличается 2 7.09.2019, 16:31

Ученые нашли гены, связанные с тем, почему вы – левша.

Извечный вопрос: левшами становятся из-за генетики или окружающей среды и других факторов? Исследователи уже давно пытаются найти на него ответ. Но недавно они, кажется, сдвинулись с мёртвой точки, пишет lifter.com.

Впервые британские учёные идентифицировали генетические характеристики, которые указывают на доминирование той или иной руки.

Эти особенности в генах также влияют на структуру мозга. Что и объясняет, почему у левшей более развиты устные навыки общения.

Ранее уже пытались доказать, есть ли в генах предрасположенность к той или другой руке. Но именно этим учёным удалось найти коды, которые связаны с тем, что определённые люди склонны пользоваться левой рукой, а другие – правой.

Как проходило исследование?

Новое исследование проводилось учёными из Оксфордского университета.

Исследователи изучили ДНК 400 000 человек, 38322 из которых – левши. Они выделили четыре генетические области, которые указывают на предрасположенность к использованию левой руки.

Исследователи обнаружили, что у левши и правши есть различия в структуре белого вещества в мозге. Более заметны они в тех областях, которые отвечают за владение языком. У левшей они работают более синхронизировано.

Учёные предполагают, что именно поэтому у левши – более развиты вербальные навыки. Но им ещё предстоит найти точное доказательство этой теории.

Другие выводы

Известно, что среди пациентов с шизофренией левшей немного больше, чем правшей. А среди пациентов с болезнью Паркинсона их меньше, чем правшей.

Учёные считают, что эти различия в развитии мозга также могут иметь отношение с вероятностью развития шизофрении или болезни Паркинсона. Но они подчеркнули, что разница в количестве левшей и правшей той или иной болезни малозначительна.

Итог

Учёные планируют дальнейшие исследования. Тем более, что нынешнее проводилось лишь с британцами.

Исследователи не отрицают, что окружающая среда влияет на доминирование руки. Но их исследование доказывает, что это также обусловлено генетически. Хотя бы частично.

А вы верите в то, что доминирование той или иной руки обусловлено генетически?