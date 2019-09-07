Зеленский: Дальше будем возвращать крымских татар 8 7.09.2019, 20:17

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Президент Украины анонсировал второй этап обмена пленными.

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем.

«Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», — сказал Зеленский.

Он рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил он.