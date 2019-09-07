Беларусь не вышла в финал Евролиги 7.09.2019, 21:36

Побед белорусских пляжников над Россией и Швейцарией оказалось не достаточно.

Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Испании в матче заключительного тура группового раунда Суперфинала Евролиги по пляжному футболу — 2:3, передает pressball.by.

Белорусы не смогли пробиться в финал турнира. Наши соотечественники поспорят со сборной Турции за пятое место в Суперфинале. Поединок пройдет 8 сентября.

Испания — Беларусь — 3:2

Голы: 0:1 — Чайковский (4.48). 1:1 — Хавьер Торрес Медина (19.27). 2:1 — Антонио Майор (23.40). 3:1 — Антонио Майор (27.43). 3:2 — Бриштель (32.44, со штрафного).

Таблица: Россия — 6 очков (3 игры), Испания — 6 (3), Беларусь — 4 (3), Швейцария — 0 (3).