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505 лет назад наши предки разгромили Московию под Оршей

  • 8.09.2019, 8:31
505 лет назад наши предки разгромили Московию под Оршей

Сегодня - День белорусской воинской славы.

500 лет назад, 8 сентября 1514 года, войска Великого княжества Литовского разгромили армии Московского княжества, превосходившие его почти в три раза.

Битва стала стала переломной во время очередной войны с Московским княжеством, когда его войска пытались захватить территорию современной Беларуси. Одним из главных героев Оршанской битвы был гетман Константин Острожский. Он возглавлял 30-тысячное литовское войско, которое полностью разбило 80-тысячную московскую армию. Князь, староста брацлавский и винницкий, воевода трокский к тому времени провел более пятидесяти успешных сражений против крымских татар.

Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес», отдельными отрядами — слуцкий князь Юрий Олелькович, Иван Сапега.

Победа в Оршанской битве сорвала планы по первому геополитическому разделу Восточной Европы, которые строили московский царь и император Священной Римской империи. По ним Великое княжество Литовское должно было прекратить свое существование в качестве независимого государства, а его земли — отойти к Москве.

В битве под Оршей наша страна отстояла свою независимость. На несколько десятилетий была остановлена агрессия Московского княжества. Битва сорвала большой союз Священной Римской империи, Тевтонского ордена, крымских татар и Московского княжества. После нее германский император отказался от союза с Москвой, а вступил в союз с великим князем Литовским и польским королем.

Отмечать 8 сентября как День белоруской воинской славы начали только в конце 80-х. А в 1992 году в годовщину великой битвы на площади Независимости в Минске белорусские офицеры торжественно приняли присягу на верность родной стране и народу. 8 сентября 1992 года в Минске были приведены к присяге 12 офицеров и 3000 солдат запаса. Тогда участники этой присяги подвергались давлению со стороны властей, но спустя очень короткое время присягу на верность Беларуси приняли все армейские части.


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