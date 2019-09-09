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СМИ: Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы

  • 9.09.2019, 11:09
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СМИ: Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы
ЕВГЕНИЙ ЕРОФЕЕВ И АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ В СУДЕ
ФОТО: EPA

Украинский журналист заявил о смерти Ерофеева и Александрова.

Спецназовцы ГРУ России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на экс-депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, мертвы. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников, сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь", – отметил он.

Российских военных Ерофеева и Александра Александрова задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.


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