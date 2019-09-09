Ученые: Под поверхностью Луны могут быть драгоценные металлы 4 9.09.2019, 13:38

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Залежи ценных металлов осели глубоко под cпутником Земли.

Группа ученых из Канады и США исследовала образцы поверхности Луны и предположила, что внутри спутника Земли могут находиться драгоценные виды минералов. Об этом сообщает unian.net.

400 килограммов так называемой "земли" со спутника предоставили из экспедиции "Аполлон" более 50 лет назад. Ученые объясняют, что для получения информации о составе Месяца они должны, прежде всего, упорядочить состав лав, которые выходят на поверхность. В частности, исследователи сымитировали предусмотренный состав месячных мантийных пород (нужную концентрацию серки и железа). Выведенное вещество они подвергли действию высоких температуры и давления.

Ученых интересовало, сколько сульфида железа при этом выходит. Выяснилось, что соединения образуются в необходимом количестве, чтобы связать платину и палладий и не дать им вылиться на поверхность. В ходе проведения исследования ученые обнаружили, что залежи ценных металлов осели глубоко под Луной вследствие регулярного извержения лавы. Впрочем, существующие образцы горных пород природного спутника Земли пока не дают оснований делать однозначные выводы.