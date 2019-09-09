Скульптор памятника Гедимину: Теперь очередь Витовта 3 9.09.2019, 18:04

Сергей Оганов готов создать памятник великому князю литовскому.

В Лиде на День города торжественно открыли памятник князю Гедимину. Люди очень тепло восприняли выбор личности Гедимина для установки памятника, что отслеживается в комментариях на крупных интернет-площадках.

Один из авторов памятника, скульптор Сергей Оганов, рассказал nn.by о своих чувствах.

«Я видел, что на открытие пришли разные люди, с разной символикой даже. И это демократично, так как памятник — для всех, а не для кого-то междусобойчика. Герб «Погоня» не вызывает никакого диссонанса у человека, который хотя бы минимально знаком с историей Беларуси, с периодом ВКЛ. «Погоня» здесь была на документах, гербах, печатях — всюду! — рассуждает Сергей Оганов. — Что касается герба «Колюмны», то они появились на памятнике в соответствии с обоснованием Института истории. Другое название герба — «Столпы Гедимина».

Были ли примечательные истории в процессе создания памятника?

«Когда мы работали с Ольгой [Ольга Нечай, соавтор скульптуры — «НН»] уже над большим Гедимином, она была внизу, а я на лесах — вверху. И есть такой инструмент, стек, похожий кинжала. Он у меня алюминиевый, толстый, острый. И я страшно боялся, чтобы он не упал вниз, а то была бы катастрофа. Так случается иногда, когда вечером ты устал и вниз летят молотки или еще что-то такое. Но все обошлось, только руки поцарапали о каркас, — продолжает он. — Вообще-то, памятник технически очень сложный. Подгонка плаща к пьедесталу — сложная вещь, поскольку когда отливается в бронзе, то дает усадку, иногда серьезную. Мы этот плащ целый день по 5 миллиметров отрезали, чтобы село хорошо».

А как мастер оценивает свою работу с эмоциональной точки зрения? Ведь мы дожили до той поры, когда вместо фигур коммунистического пантеона стали появляться белорусские исторические деятели.

«Когда я был студентом, мне нравилось лепить композиции на тему истории Беларуси. Чисто выставочные, был даже такой момент, когда мне казалось, что это вообще никому не нужно, кроме меня. Я балдею, такое странное хобби, вкладываю деньги.

А потом удалось установить войта возле минской Ратуши… Тогда казалось: ну все, это предел, о чем можно мечтать — Магдебургское право и войт! Потом была Анастасия Слуцкая, представительница магнатского рода, наша Жанна д'Арк. Потом Давид Городенский, теперь — Гедимин. Это большое счастье, что эта линия востребована. Сейчас хочется, чтобы наконец-то появился Витовт.

Почему нет? Фигура сложная, но ключевая и очень важная для нашей истории. Его значение никто не оспорит. А с учетом, что в следующем году круглая дата Грюнвальдской битвы… Это же не позорно, не стыдно, мы этим гордимся — рассказываем в школах и вспоминаем, а само событие и архитектор этой победы не увековечены. Те же минско-заславские хоругви должны быть увековечены хотя бы памятным знаком», — считает скульптор.