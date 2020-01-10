Стало известно, сколько бюджет Минска потратил на подготовку площадки под китайский бассейн 9 10.01.2020, 8:13

2,860

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Власти утверждали, что все будет построено за счет КНР.

Бюджет Минска потратил на подготовку площадки для строительства китайского бассейна международного стандарта на Кальварийской около 10,3 миллиона рублей. Такая информация содержится инвестпрограмме столицы на 2020 год, сообщает tut.by.

В июне 2018 года Лукашенко подписал указ о подготовке территории для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской (на месте бывшей типографии «Красная звезда»). Его до 2023 года возведет Китай за собственные деньги, а потом передаст белорусской стороне. Это — своеобразная благодарность за право реализовывать на территории Беларуси крупные экономические проекты.

Но площадку для китайцев готовят за счет бюджета Минска. А это снос зданий (в первую очередь — «Красной звезды») и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого — около 13,1 млн рублей. Работы должны были провести в 2018—2019 годах, а в октябре прошлого года площадка выглядела так:

По состоянию на 1 января 2020 года на подготовку территории для бассейна использовали меньше, чем предусмотрено сметой, а именно: около 10,3 миллиона рублей, или около 4,86 млн долларов. На 2020 год запланировано потратить на эти цели лишь 60 тысяч рублей.

Каким будет бассейн и по каким нормам его будут строить

Бассейн будет рассчитан на 6 тысяч мест и будет включать в себя трибуну, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, включая залы для тренировок, администрацию (во время соревнований — для организаторов), помещения для СМИ, технические помещения для соревнований и администрации, коммерческое помещение, наружную стоянку на 400 мест, бассейны. Общая площадь застройки составляет примерно 40 тысяч квадратных метров.

Проектирование и строительство бассейна будет вестись по китайским стандартам, нормам и техническим рекомендациям международной федерации плавания, ФИНА без их адаптации к действующим нормам и стандартам Беларуси.

Отметим, что по такому же принципу Китай будет строить и футбольный стадион на Ванеева. Но общей сметной стоимости всех работ по подготовке площадки для него в инвестпрограмме нет. Китай же выделяет на строительство бассейна и стадиона около 180 миллионов долларов.