Черный потолок, розовые стены: как выглядят самые «яркие» минские квартиры 6 10.01.2020, 8:58

1,970

Фото: Куфар

Мода 1990-х возвращается?

На вторичном рынке недвижимости нередки предложения квартир с яркими интерьерами, мода на которые пришлась на 90-е и 2000-е годы. Многоуровневые гипсокартонные и пластиковые потолки, арочные дверные проемы, цветастые флизелиновые обои — все оттуда. Позже возможностей сделать неповторимо яркий ремонт стало еще больше, особенно когда появились натяжные потолки всех расцветок. Сейчас этим никого не удивишь, более того, не каждый сможет жить в таком многообразии цвета. Впрочем, все индивидуально.

Портал tut.by выбрал три самые яркие квартиры Минска.

1. «Двушка» в Советском районе

В объявлении о продаже говорится, что дом был построен в 1998 году. Это пятиэтажка с надстроенной мансардой. Квартира с яркой кухней, сложным потолком и примечательной спальней.

2. Четырехкомнатная на Кольцова

Эта квартира попала в наш яркий топ из-за потрясающего потолка в гостиной и одной из жилых комнат. В остальных помещениях — цветовая гамма спокойных песочных оттенков. В подтверждение — фото спальни, опубликованное чуть ниже.

В спальне все спокойно, можно отдыхать:

3. Двухкомнатная в хрущевке

Хозяева этой квартиры также подошли обдуманно к оформлению интерьера: яркой сделали только зону гостиной, а вот спальня осталась нейтральной.