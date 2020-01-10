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Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США

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  • 10.01.2020, 15:25
  • 3,782
Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США

Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.

Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.

Беларусь в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83.

Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.

Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственная нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.


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