Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета 10.01.2020, 16:16

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Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

В ЕК требуют независимого расследования, которому можно доверять.

Европейская комиссия заявила, что на этом этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера, на борту которого находились 176 человек.

Как сообщает корреспондент "Европейской правда", об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал представитель комиссии, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.

Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель ЕК.

Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюз", - резюмировал представитель ЕК.