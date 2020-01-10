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В Гомельской области неизвестный ограбил банк

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  • 10.01.2020, 19:57
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В Гомельской области неизвестный ограбил банк

Введен план «Сирена».

В Гомельской области неизвестный ограбил отделение банка, пишет tut.by.

Ограбление произошло 10 января около 16 часов. В отделение банка по ул. Советской в поселке Большевик вошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги. Всего — 4 тысячи белорусских рублей, 1 тысяча долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого мужчина скрылся. Сейчас его разыскивает милиция. В области введен план «Сирена».


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