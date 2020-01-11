Будущее белорусского рубля окутал туман неопределенности 1 11.01.2020, 8:40

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Прогнозы экспертов на 2020 год.

Журналисты «Экономической газеты» собрали прогнозы и мнения экспертов о том, с чем нам, возможно, предстоит столкнуться в 2020 году. Как говорится, информирован – значит вооружен.

Усилия властей будут направлены на поддержку убыточного сектора экономики

Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что выживание большинства убыточных предприятий государственного сектора экономики давно уже прочно связано с отношением к ним государства. А значит, вряд ли эти предприятия когда-либо будут отлучены от государственной поддержки.

В то же время возможности прямого кредитования таких предприятий исчерпаны – дефицит государственного бюджета и замороженные проекты государственной инвестиционной программы намекают, что денег на затыкание дыр становится меньше.

В итоге чиновники вынуждены находить креативные решения. То реорганизацию проведут, растворив убыточное предприятие в другом, которое пока еще держится на плаву. То убыточному предприятию инвестиции привлекут, найдя «инвестора» в своем же районе, которым, по странному стечению обстоятельств, становится предприятие с преобладающей долей государства.

Как мы не раз писали, такая практика чревата тем, что больное предприятие губит здоровое и через несколько лет ситуация повторяется, только в большем масштабе. Подобные решения так же неэффективны, как и закрашивание плесени на стенах.

Другой вариант спасения убыточных предприятий – представление рассрочек и отсрочек оплат – хорошо знакомо тем, кто успел поработать с сельскохозяйственными или цементными компаниями. Мы считаем, что такие решения будут востребованы и в 2020 г., а значит, нужно быть предельно осторожными при работе с госпредприятиями, иначе выгодная сделка может стать головной болью на долгие годы.

Цены могут значительно вырасти

В 2020 г. правительство планирует удержать инфляцию на уровне 5% годовых. Если в 2019 г. Нацбанк прекрасно справился с этой задачей, то в 2020-м у него могут возникнуть сложности, связанные с искусственным увеличением заработных плат.

И так на бытовом уровне инфляция ощущается более высокой – из-за того, что некоторые товарные группы в 2019 г. выросли больше официального значения инфляции. Например, цены на мясо и птицу увеличились на 11,2%, рыбу мороженую – на 12%, муку пшеничную – на 11,1%, крупу перловую – на 17,2%, картофель – на 14%, другие овощи – на 23,7%, бананы – на 11,3%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 11,8%, пассажирский транспорт пригородного назначения – на 10,7%, бензин – на 19,6%, услуги образования (включая дошкольное) – на 15,6%.

Такая тенденция сохранится и в 2020 г. Даже если правительству удастся удержать инфляцию на уровне 5%, это не означает, что ваш средний чек из магазина не вырастет на 10–15% за тот же набор продуктов.

Особенно ощутимым может стать рост цен на топливо и транспорт. Неопределенность с поставками российской нефти, модернизация нефтеперерабывающего комплекса, постепенное повышение розничных цен на бензин и дизтопливо при одновременном сокращении маржи АЗС для перераспределения денег в отраслевой цепочке в пользу переработчика – те факторы, которые будут определять динамику цены на топливо в 2020 г.

Будущее белорусского рубля скрывает туман неопределенности

В долгосрочной перспективе рубль, вероятнее всего, продолжит уступать основным валютам.

В среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2020–2022 гг. заложены следующие значения курса доллара США на конец года: 2020 г. – 2,2784 руб., 2021 г. – 2,3456 руб., 2022 г. – 2,3894 руб. По российскому рублю: 2020 г. – 3,3506 руб. за 100 RUR, 2021 г. – 3,3509 руб., 2022 г. – 3,3654 руб.

То есть согласно ожиданиям правительства ослабление нашей национальной валюты относительно доллара США может составит до 8%, а относительно российского рубля допускается укрепление белорусского на 1,5%.

Давать более точные прогнозы по курсам валют затруднительно из-за большого количества факторов, на них влияющих. Одно можно сказать точно: инвестиции в национальной валюте больше не имеют преимуществ в виде благоприятной кредитно-денежной политики, как это было в 2018 и 2019 гг.

Это означает, что нужно быть предельно осторожным с инвестициями, номинированными в рублях.