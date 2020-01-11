Авиаэксперт: Иран готов пожертвовать пешкой 11.01.2020, 21:32

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Фота: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

После признания Тегерана техническое расследование во многом теряет смысл.

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич разобрал ситуацию с подбитым иранской системой ПВО пассажирским самолетом "Международные авиалинии Украины".

Его слова приводит сайт censor.net.

По его словам, власти Ирана в своем признании о катастрофе самолета МАУ не обошлись без вранья. Это касается, прежде всего, обвинений США в провокациях.

"Иран оказался куда разумнее (хитрее) и дальновиднее России, чей "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й общевойсковой гвардейской армии Западного военного округа сбил 17 июля 2014 года рейс МН17 "Малазийских авиалиний" с украинской территории. Иран четко взвесил все "за" и "против" варианта признания вины за непреднамеренное уничтожение лайнера с выплатами компенсаций "сейчас" против глухого непризнания ничего с очень большими проблемами "потом", - отмечает эксперт.

По его убеждению, главная цель Ирана - обладание ядерным оружием, и ради нее можно и "пожертвовать пешкой" - признать гибель лайнера.

Лукашевич указывает, что после признания Тегерана техническое расследование во многом теряет смысл.

"Признание Ираном своей вины - это способ закрыть тему переводом дела с международного на внутренний, закрытый и контролируемый Ираном уровень, а выплата компенсаций - приемлемая для Ирана плата за это. России, кстати, этого очень бы хотелось - как уже заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев", - подчеркнул эксперт, удивившись словам того, что "всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии".

Прямая вина Ирана за незакрытие воздушного пространства очевидна, уверен Лукашевич.

"Даже если тебя спровоцировали, убил ты по собственной дурости. Похожую картину мы видим и в деле МН17: в то время как Россия обвиняет Украину в моральной ответственности в незакрытии воздушного пространства над зоной АТО, судить будут Россию за то, что ее "Бук" сбил малазийский "Боинг", убив 298 человек на его борту. Почувствуйте разницу. И обратите внимание, что у нас из официоза никто даже ни пискнул о вине Ирана за незакрытие воздушного пространства - полагаю, что и вопрос с украинской ответственностью в июле 2014 года отныне закрыт, слишком уж у Ирана рыло в пуху", - обратил внимание Лукашевич.

Он заявил, что если Россия признает вину США в эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, "то тогда нужно признать и нашу моральную ответственность за поставки оружия полным мудакам, способным сбивать гражданские самолеты на вылете из собственного аэропорта". "Мы реально помогаем оружием всякой международным отморозкам - режимам, которые, по нашему примеру, и сами не живут, и не дают жить другим. Теперь иранцы "обновят свои системы ПВО, чтобы предотвратить подобные "ошибки" в будущем". Т. е. закупят у нас новые, больше им никто не продаст. Что там Косачев говорил про "извлечение уроков из этой трагедии"? Извлечение уроков - это не про нас. И поэтому случайные люди гибнут из-за нашего оружия, поставляемого разным уродам по всему миру", - пишет Лукашевич.

По его мнению, ЗРК "Тор-М-1" был переведен в автоматический режим на время утреннего намаза. Комплекс обнаружил летящую в его направлении воздушную цель, не ответившую на запрос "свой-чужой" и сделал пуск. "Если я прав - никого не накажут", - предполагает эксперт.