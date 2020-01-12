Как правильно ухаживать за автомобилем зимой 3 12.01.2020, 18:50

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Советы от опытного автомаляра.

В вопросе мойки автомобиля зимой не так очевидно, как может показаться на первый взгляд, пишет gs.by.

Существуют разные точки зрения, а правда, как это обычно бывает, кроется где-то посередине. Журналисты углубились в этот вопрос, ознакомились с различными взглядами на него и отправились к автомаляру, работающему в этой сфере больше 15 лет. Ведь кто, как не он сможет качественно проконсультировать касательно мойки автомобиля?

А нужно ли вообще мыть авто зимой?

Начали обсуждение темы именно с этого вопроса. Некоторые водители убеждены, что это необязательно. И если бы дело было только в эстетической стороне вопроса, то еще ладно. Может кому-то на грязной машине нравится ездить. Но дело не только в этом.

На автомобиль налипают реагенты. Конечно, если машина 24/7 будет находиться под воздействием сильно минусовой температуры, то урон от них будет крайне мал. Однако, как обычно бывает: сегодня холодно, завтра не очень, все подтаяло, потом опять ударили морозы. По итогу ЛКП может сильно пострадать. Так что тут ответ один: мыть автомобиль зимой нужно.

Как правильно мыть авто зимой?

Теперь давайте разберемся с этим. Здесь все сложнее, чем летом, а виной тому, опять же, низкие температуры. Просто окатить автомобиль водой и поехать по своим делам — категорически не рекомендуется. Вода подается под высоким давлением, на улице очень холодно (как следствие — перепад температур довольно ощутимый) и по итогу мы получаем кучу микроповреждений ЛКП. Если так и поехать — ждите серьезных проблем. Поэтому обязательно после мойки нужно отстегнуть копеечку на сушку и на покрытие автомобиля специальным воском.