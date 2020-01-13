Лучший вратарь Беларуси отказал российским «Крыльям Советов»1
- 13.01.2020, 10:51
Александр Гутор перейдет в солигорский «Шахтер».
Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским "Шахтером".
Как передают источники pressball.by, у вратаря было предложение от самарских "Крыльев Советов". Российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться в Беларуси и перейти в "Шахтер".
В минувшем сезоне Александр Гутор защищал цвета брестского "Динамо", с которым стал чемпионом Беларуси.