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На протесте сербов в Косово заметили сотрудника ГРУ РФ

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  • 13.01.2020, 11:37
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На протесте сербов в Косово заметили сотрудника ГРУ РФ
Фото: Sabornik.net

Акция протеста проходила 9 января.

На акции протеста сербов в косовском городе Грачаница против закона о свободе вероисповедания в Черногории присутствовали трое граждан РФ, один из которых был военнослужащим российской военной службы ГРУ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщил косовский телеканал RTK.

Акция протеста проходила 9 января. По данным СМИ, сотрудник российской спецслужбы незаконно въехал в Косово из Черногории с поддельным удостоверением представителя Миссии ООН в Косово (UNMIK).

Двое других граждан РФ находятся в Косово с декабря, сообщают СМИ со ссылкой на источники в косовских органах безопасности. По их словам, 8 и 9 января в Грачаницком монастыре вместе с двумя другими русскими и переводчиком они встретились с сербским духовенством.

По данным косовских СМИ, россияне планируют проведение целой кампании по "защите православных святынь" и повышении активности в городе.

9 января в Грачанице состоялась акция протеста в поддержку Сербской православной церкви в Черногории. Протестующие прошли маршем по улицам в монастырь в Грачанице.


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