Старый Новый год: история праздника и как правильно провести 2 13.01.2020, 20:37

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Фото: instagram.com/kitapli_kiz

Этот праздник белорусы отмечают в ночь с 13 на 14 января.

На Старый Новый год принято собираться всей семьей за столом, попросить друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться.

"Сегодня" рассказывают, как правильно провести Старый Новый год 2020, а также, что ни в коем случае нельзя делать в праздник 13 и 14 января.

На Старый Новый год 2020 нужно приготовить праздничный ужин, который в народе называют Щедрым, потому что блюда не являются постными. К столу подают колбасы, ветчины, студни и разнообразные вкусности.

Почему празднуют Старый Новый год

Старый Новый год – это тот же Новый год, только по Юлианскому календарю. В основном этот праздник отмечают в странах, где православные христиане придерживаются старой системы летоисчисления.

Помимо постсоветских стран, традиция празднования имеется еще в ряде государств. К примеру, в Швейцарии Новый год по старому стилю празднуют несколько регионов, преимущественно немецкоязычных. В Сербии, Черногории и Северной Македонии тоже имеются свои традиции празднования.

К слову, по погоде в этот день предсказывают, каким будет весь год: если задует южный ветер – жарким. Если западный – будет много молока и рыбы. А чистое звездное небо сулит обилие ягод. Также существовало поверье, что, если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.

Старый Новый год 2020: что нельзя делать

Не выносите в этот вечер из дома мусор.

Нельзя ссориться и ругаться.

В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина..