Генетики нашли эликсир долголетия 5 14.01.2020, 10:50

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Ученые считают, что никакого «гена долголетия» не существует.

Лекарство от старости и средство для долгой, если не вечной жизни — алхимический эликсир, за которым человечество охотится уже долгие века. Однако даже исследователи, напрямую занимающиеся этим вопросом, не ожидали, что их методика окажется настолько эффективна. Конечно, практическую пользу червей-долгожителей придется еще поискать, однако само по себе данное исследование может пролить свет на возможный шанс пролить жизнь и человеку, пишет «Популярная механика».

Подобными животными выступили черви-нематоды Caenorhabditis elegans. Их организм устроен чрезвычайно просто, а сами они живут всего 2−3 недели, что делает их идеальными кандидатами для всевозможных генетических экспериментов и особенно опытов, связанных со старением — ведь положительный результат будет заметен сразу.

Например, не так давно ученые выяснили, что изменение пути передачи сигналов от инсулиновых рецепторов приводит к увеличению продолжительности жизни червей аж в два раза. Меж тем, изменения в другом процессе, связанном с т.н. путем TOR, приводит к 30% повышению срока жизни.

Последняя же работа объединяет опыт двух предыдущих, что позволяет получить результат, в 4−5 раз превышающий эффективность отдельных экспериментов. «Синергия получилась дикой: в нашем случае 1+1 равно не двум, не трем, а пяти!», хвастается молекулярный биолог Джарод Роллинс из Биологической лаборатории MDI.

Результат работы в очередной раз доказывает, что старение — это результат совокупной работы нескольких генетических программ, работающих сообща в долгосрочной перспективе. Это может объяснить тот факт, почему до сих пор не было найдено ни одного отдельного гена или клеточного пути, который мог бы обеспечить более долгую жизнь червю, блохе или любому другому существу. Ученые уверены, что нет никакого «гена долголетия», это всегда результат работы нескольких генетических паттернов.

По факту, долголетие червей — это реакция сильного митохондриального стресса, который развился в ответ на вмешательство генетиков в организм. Полезен ли он для людей? На данном этапе сказать наверняка нельзя. Однако сам по себе прецедент обозначил путь, который будут изучать команды исследователей в самое ближайшее время.

Изучать факторы старения человека очень сложно. Во многом это связано со сравнительно большой продолжительностью жизни самого человека. Кроме того, законы этики попросту не позволяют играть с генами человека как придется, чтобы методом проб и ошибок открыть «лекарство от старости». Но даже если результат окажется удачным, узнать об успехе люди смогут лишь через полтора-два века, когда долгожитель все-таки начнет стареть.

К счастью, исследования на мухах, мышах и червях дают ощутимые результаты. Так, в прошлом году ученые значительно снизили риск развития рака у мыши, спровоцировав полную ремиссию простым расширением теломеров. А препарат метформин, уже прошедший стадию клинических исследований на людях, доказал свою способность отсрочить возникновение типичных возрастных заболеваний — рака, комплекса сердечно-сосудистых патологий и даже болезни Альцгеймера. Так что черви могут показать нам тот самый путь, который в конечном итоге позволит продлить жизнь человека в несколько раз.