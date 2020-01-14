Найден самый спокойный человек на Земле 14.01.2020, 12:28

Он стал героем мемов.

Несколько дней назад пользователь Twitter под ником Beth Deakin опубликовал видео с «самым спокойным человеком на Земле», который вскоре стал мемом. Об этом сообщает Media Leaks.

Действие в ролике происходит в закусочной «Кебабы Кена» в городе Портсмуте. Несколько человек, включая работников самого заведения, выясняют отношения — в какой-то момент завязывается драка. Но основное внимание привлекли не они, а посетитель, сидящий за передним столиком. Несмотря ни на что, он продолжает размеренно есть свой ужин, иногда поглядывая на участников потасовки.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

Ролик собрал уже почти 20 миллионов просмотров и больше 40 тысяч лайков. Пользователи соцсети быстро окрестили его «самым спокойным человеком на планете» и стали использовать в мемах в качестве иллюстрации отрешенности от мировых проблем, а также от подавленного состояния у самих людей:

Издание The Sun выяснило, что спокойного мужчину в видео зовут Крис Хилл, ему 52 года.

«В какой-то момент я думал уйти… Но я наслаждался моим кебабом и чипсами, хотя последние и были не очень приятными», — заявил герой ролика.