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Найден самый спокойный человек на Земле

  • 14.01.2020, 12:28
Найден самый спокойный человек на Земле

Он стал героем мемов.

Несколько дней назад пользователь Twitter под ником Beth Deakin опубликовал видео с «самым спокойным человеком на Земле», который вскоре стал мемом. Об этом сообщает Media Leaks.

Действие в ролике происходит в закусочной «Кебабы Кена» в городе Портсмуте. Несколько человек, включая работников самого заведения, выясняют отношения — в какой-то момент завязывается драка. Но основное внимание привлекли не они, а посетитель, сидящий за передним столиком. Несмотря ни на что, он продолжает размеренно есть свой ужин, иногда поглядывая на участников потасовки.

Ролик собрал уже почти 20 миллионов просмотров и больше 40 тысяч лайков. Пользователи соцсети быстро окрестили его «самым спокойным человеком на планете» и стали использовать в мемах в качестве иллюстрации отрешенности от мировых проблем, а также от подавленного состояния у самих людей:

Издание The Sun выяснило, что спокойного мужчину в видео зовут Крис Хилл, ему 52 года.

«В какой-то момент я думал уйти… Но я наслаждался моим кебабом и чипсами, хотя последние и были не очень приятными», — заявил герой ролика.


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