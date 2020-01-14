Эрдоган пообещал дать урок «путчисту Хафтару» 14.01.2020, 14:56

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции выступил перед парламентом страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) генералу Халифе Хафтару, если тот не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом Эрдоган сказал во время выступления в парламенте Турции, сообщает NTV во вторник, 14 января.

"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", – сказал Эрдоган.

По его словам, Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", где велись переговоры с ПНС Фаиза Сарраджа.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии.

Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", – сказал Эрдоган.

Турецкий президент сообщил, что прекращение огня в Ливии будут одной из тем предстоящей конференции в Берлине.

"В воскресенье в Берлине пройдет саммит, и мы на уровне лидеров обсудим эту тему. В этой конференции ряд других стран, в том числе США, будут представлены на более низком уровне. Мы уведомили заинтересованные стороны в том, что за столом переговоров должны также присутствовать представители Туниса и Катара, однако мы не получили желаемого результата", – сказал президент Турции.

Ранее сообщалось, что парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи правительству в Триполи.

На фоне данного решения командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.