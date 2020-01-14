Пять вещей, которые раньше в Минске были лучше 20 14.01.2020, 17:29

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Что не так с современной столицей Беларуси.

Никто не спорит с тем, что советский градостроительный подход сильно стандартизировал Минск, окончательно изгнав с его улиц европейский дух. Но современные градостроители сделали столицу еще менее человечной и комфортной для жизни. Блогер «Беларускі ўрбаніст» оглянулся в прошлое и нашел в Минске 5 мест, которые в советские времена выглядели лучше и были уютнее, чем сейчас, пишет The Village Беларусь.

Несмотря на то, что двадцатый век изрядно покалечил старый Минск, и навязал городу свою монументальную архитектуру, были и положительные моменты, которые стоит взять на вооружение и сегодня. Рассмотрим несколько исторических фотографий известных мест, и выясним — что же сейчас не так.

Проспект Победителей застраивают всем, на что способен бюджет и инвесторы

Нынешний проспект Победителей — образцово показательная городская магистраль. Ее застраивают торговыми центрами, высотками, аренами, и всем, на что способен бюджет и инвесторский капитал в этой стране. Но есть одно но. Этот проспект задумывался не как оживленная транзитная улица. Первое название говорит само за себя — Зеленая магистраль. Эта живописная трасса огибала водно-зеленый диаметр Минска — экополосу, которая проходила через весь город. Посмотрите на старый снимок! Если добавить полосу для общественного транспорта и велодорожки, то улица будет соответствовать всем канонам комфортной городской среды. Сейчас же это многополосная магистраль, с подземными переходами…

Почему бы не вернуть этому месту человеческий и пешеходный вид или хотя бы закрывать движение (от первого кольца до Немиги) на выходные? Ведь полноценной транзитной магистралью проспект Победителей так и не стал. Его спокойно закрывают во время марафонов, форумов и т.д. А набережная Свислочи и пешеходная часть проспекта (особенно ближе к улице Немига) — одна из главных тусовочных, и прогулочных зон города. Так пусть бы эта часть города выполняла свою историческую функцию.

Привокзальная площадь стала неудобной для всех

В мировой практике принято, чтобы перед вокзалом была большая пешеходная зона и общественный транспорт. И только потом дорога, или, на крайний случай, крупная улица. Сегодня, выходя из здания вокзала вы почти сразу упираетесь в оживленную Бобруйскую улицу. Чтобы перейти на остановки общественного транспорта, вам нужно с багажом спускаться в подземные переходы. Иначе никак. Это удлиняет пешеходные маршруты и делает место плохо доступным. Про площадь как общественное пространство и говорить не приходится. Многие, выходя из поезда, сразу же опускаются в подземные лабиринты.

Да, много лет назад площадь перед вокзалом была пешеходной. Да и перейти там улицу (даже более широкую, чем сейчас) не составляло никакого труда. К сожалению, уже через несколько лет место превратилось в банальную парковку. А потом начали возводить гостиницу, напрочь убившую красоту площади… Но сейчас не поздно исправить некоторые моменты. Например, сделать наземный переход прямо напротив входа в вокзал. Да, автолюбители потеряют 50 секунд времени, но остановки общественного транспорта станут гораздо доступнее. После строительства первого транспортного кольца, да если еще сделать платным въезд на личном авто в центр, Бобруйскую улицу можно существенно сузить. А площадь реконструировать и оставить для людей, такси и общественного транспорта. Гостевые стоянки и прочее можно разместить со стороны улицы Дружная.

Вместо трамвая на Партизанском проспекте теперь парковки

Заводской район столицы находится немного в стороне от «фасадной» части города. Чем же раньше была лучше эта магистраль? По ней ходил трамвай. Да, трамвай к тому же был выделенный, что давало ему большие преимущества. После строительства линии метро, ветку разобрали якобы из-за «ненадобности». Очень плохое и недальновидное решение. Никто же не убирает автобусные и троллейбусные маршруты с проспекта из-за метро. К тому же, когда весь город едет на дачи, наземный транспорт также стоит в пробках, а Автозаводская в час пик переполняется. Почему же было не оставить такой вид транспорта? Кстати, угадайте, что появилось на месте путей? Правильно! Парковки!

Немига перестала быть уютной

Раньше эта улица походила на Вильню, Ригу, Львов, и другие европейские центры городов. Чуть позже все снесли во благо конструктивизма… Почитайте статью про эти моменты. К сожалению, былой уют будет вернуть очень трудно…

Проспект Независимости стал менее человечным

Central avenue столицы. Главный городской ансамбль. В этом году он стал чуть лучше, с уходом рекламных растяжек и измененным освящением. Однако раньше проспект был гораздо человечнее.

Какие различие бросаются в глаза? Во-первых озеленение. Да, настоящие взрослые деревья — это круто. А если в пешеходную зону добавить лавочки, парклеты и прочую активность, то проспект вообще расцветет. Еще одно отличие — это троллейбусы. Их с центрального проспекта выпилили. Современный троллейбус — это тихий, экологичный и стабильный вид транспорта. Лично мне непонятно, почему его убрали. Ну и при такой ширине улицы, провода не портят вид. Старый проспект был хорош и тем, что на нем были наземные переходы. Сейчас «подземки» не дублируются наземными переходами, что затрудняет передвижение в этой части города для многих людей. Если бы сейчас организовать переходы на перекрестках и вернуть зебры на старые места, то транспортная ситуация от этого хуже не стала бы. Сейчас же транспортная ситуация на проспекте демонстрирует приоритеты (машина главнее человека). Исправить ситуацию достаточно просто, и рано или поздно, мы вернем уютный центральный проспект.

Советское градостроительство объективно плохо сказалось на наших городах. Но нужно высматривать у них хорошие моменты и брать на вооружение. Да, у соседей в России и Украине города, как правило, хуже и менее ухожены, чем у нас, но и там есть хорошие примеры, которые нужно запоминать для будущих изменений. Это касается всего.