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Опубликовано новое видео попадания ракет по самолету МАУ

  • 14.01.2020, 20:24
  • 1,671
Опубликовано новое видео попадания ракет по самолету МАУ

Власти Ирана заявили, что сбитие украинского лайнера произошло по ошибке.

В сети появилось новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Соответствующее видео опубликовал персидскоязычный телеканал Manoto на своей странице в Twitter, передает rbc.ua.

Отмечается, что на видео зафиксирован запуск ракет по самолету МАУ. В частности, виден запуск нескольких ракет, попадание их в объект и падение самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет МАУ был сбит двумя ракетами иранскими военными. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту самолета. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.


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