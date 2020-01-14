Опубликовано новое видео попадания ракет по самолету МАУ
- 14.01.2020, 20:24
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Власти Ирана заявили, что сбитие украинского лайнера произошло по ошибке.
В сети появилось новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Соответствующее видео опубликовал персидскоязычный телеканал Manoto на своей странице в Twitter, передает rbc.ua.
Отмечается, что на видео зафиксирован запуск ракет по самолету МАУ. В частности, виден запуск нескольких ракет, попадание их в объект и падение самолета.
Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет МАУ был сбит двумя ракетами иранскими военными. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту самолета. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.
ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) 14 stycznia 2020