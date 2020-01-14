Опубликовано новое видео попадания ракет по самолету МАУ 14.01.2020, 20:24

1,671

Власти Ирана заявили, что сбитие украинского лайнера произошло по ошибке.

В сети появилось новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Соответствующее видео опубликовал персидскоязычный телеканал Manoto на своей странице в Twitter, передает rbc.ua.

Отмечается, что на видео зафиксирован запуск ракет по самолету МАУ. В частности, виден запуск нескольких ракет, попадание их в объект и падение самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет МАУ был сбит двумя ракетами иранскими военными. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту самолета. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.