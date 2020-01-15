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Как кофе влияет на организм человека

  • 15.01.2020, 11:23
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Как кофе влияет на организм человека
Фото: Getty Images

Ежедневное употребление этого напитка — хорошая привычка.

Пить кофе (умеренно) — отличная привычка, которая не только бодрит и настраивает на активное утро, но и поддерживает ваше здоровье, пишет «Популярная механика».

Риск заболеть раком

Разумеется, вы слышали об антиоксидантах: они не только защищают наши клетки от преждевременного старения, но и помогают им бороться с повреждениями и в том числе защищают от рака. Во‑первых, в кофе содержание антиоксидантов действительно высоко (естественно, мы говорим только о натуральном кофе, никакого растворимого порошка), а, во‑вторых, кофе мы пьем более регулярно, чем едим, к примеру, ягоды. Пара чашек кофе в день существенно снижают риск развития диабета, болезни Паркинсона, деменции, цирроза печени и некоторых видов рака.

Настроение и самочувствие

Недостаток кофеина плохо влияет на мозг и может привести не только к ослаблению концентрации и ухудшению памяти, но и к ухудшению настроения. Исследование, проведенное в 2013 году Гарвардской школой общественного здравоохранения, подтвердило, что регулярное употребление кофе способно снизить риск развития депрессии (и облегчить симптомы, если она все же наступила), а также на 45% уменьшить риск суицида. Кофеин не только стимулирует мозг, но и повышает настроение и в буквальном смысле слова спасает жизни.

Память и когнитивные способности

Исследование, результаты которого были опубликованы несколько лет назад в издании Nature Neuroscience, подтвердило: в течение 24 часов после введения кофеина у пациентов повышалась способность к удержанию в памяти новой информации.

Выносливость

Кофеин повышает не только умственные способности, но и физическую выносливость. Ученые даже разработали формулу идеальной дозы кофеина: для человека весом порядка 60 кг достаточно 2,5 чашечек обычного кофе средней крепости. Так что если вам предстоят серьезные физические нагрузки или вы просто хотите добиться больших результатов в спортзале, помните про кофе.

Форма

Пары чашек кофе в день достаточно для того, чтобы сбросить килограмм-другой лишнего веса. Во‑первых, кофе ускоряет метаболизм, а во‑вторых, этот напиток сам по себе является природным жиросжигателем.


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