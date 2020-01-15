Названы самые популярные достопримечательности мира

Названы самые популярные достопримечательности мира2
- 15.01.2020, 14:55
От Колизея до площади Сан-Марко.
Сайт о путешествиях TripAdvisor назвал десятку самых популярных достопримечательностей мира.
Cамой популярной среди туристов достопримечательностью в мире второй год подряд был назван римский Колизей, свидетельствуют данные TripAdvisor.
Второе и третье место по количеству посещений заняли парижский Лувр и Музей Ватикана.
Несмотря на то, что европейские достопримечательности доминируют в топ-10, в этом году в список, кроме Статуи свободы в Нью-Йорке, вошли два новых американских города: Французский квартал Нового Орлеана и смотровая площадка Чикаго Скайдек.
Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, который в прошлом году занимал седьмое место, не попал в десятку лучших в этом.