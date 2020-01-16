Гомельские правозащитники обратились к спецдокладчику ООН по Беларуси 1 16.01.2020, 9:46

Анаис Марин

Фото: n-europe.eu

Жители города добиваются права на проведение мирных акций и свободное выражение мнений.

Гомельский Центр стратегической тяжбы направил Спецдокладчику ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин сообщение, в котором попросит обратить внимание на ситуацию со свободой мирных собраний в регионе, сообщает «Гомельская весна».

Как сообщает руководитель ГЦСТ Леонид Судаленко, они просят Спецдокладчика рекомендовать правительству РБ «изменить подходы и практики при рассмотрении заявок на проведение мирных собраний, уничтожающие саму суть права каждого как на собрание, так и на свободное выражение мнения».

В качестве примера в послании приводятся факты о 24-х запретах мирных собраний в Гомельском регионе в течение прошлого года.

«В 2019 году волонтер нашего Центра Мария Тарасенко подала заявки на проведение во всех 24-х районах Гомельской области мирных собраний в виде уличных шествий, во время которых планировалось привлечь внимание общественности к проблемам, вытекающим из так называемого тунеядского декрета №3, вводящего для незанятых граждан ответственность в виде повышенных в более чем в пять раз тарифов на оплату коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

Повсеместно, включая четыре района Гомеля заявленные мирные акции протеста были запрещены. Основная причина запретов – заявленные маршруты шествий проходят ближе 50 метров от зданий государственных органов. Например, в Брагине председатель суда устроил даже показательное измерение, взяв в руки рулетку, измеряя расстояние от здания суда до предполагаемого маршрута шествия.

В ГЦСТ считают, что используя несовершенное национальное законодательство в области мирных собраний местные власти фактически установили табу на право каждого о мирных собраниях и выражении мнений. Правозащитники напоминают Анаис Марин, что «когда государство налагает ограничения в целях обеспечения равновесия между правами человека на собрание и общими интересами, оно должно руководствоваться целью содействовать осуществлению данного права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно ограничивать его».

По словам Судаленко, по всем 24-м запретам мирных собраний Мария Тарасенко прошла все доступные внутренние средства правовой защиты, включая Верховный суд и Генеральную прокуратуру и сегодня готовит сообщение в Комитет ООН по правам человека о систематическом нарушении государством ее прав, гарантированных как Конституцией страны, так и международныими договорами, участницей которых является Беларусь.

Как сообщается на сайте верховного комиссара ООН по правам человека, в настоящее время Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин начала подготовку нового доклада о положении в Беларуси. Она предложила в том числе и национальным неправительственным организациям предоставлять материалы и информацию для доклада.