Александр Кабанов: Самый большой вред стране наносят Лукашенко, Румас и все эти «мясниковичи» 8 16.01.2020, 15:20

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Александр Кабанов

Главным «тормозом» для Беларуси является власть.

Главных врагов страны, которыми являются власть, суды и силовые структуры, надо наказывать доступными методами. Именно они виноваты в подавленном состоянии тех белорусов, которые не понимают, что со страной и с ними всеми будет завтра. Об этом «Радыё Рацыя» заявил блогер и общественный активист Александр Кабанов.

Последние события показали, что власти, суда и силовым структурам доверять нельзя, уверен активист.

«Самой большой вред стране, которую можно нанести, наносят господин Лукашенко, Румас, все эти «мясниковичи», «ермошины», милиционеры, судьи, члены участковых комиссий. Они главная беда нашей страны, из-за них мы заторможены уже 25 лет, мы находимся в полном анабиозе», — сказал Кабанов.

По словам Александра Кабанова, блогеры сейчас активизируются против так называемой «пятой колонны», которая репрессирует белорусских граждан за абсолютно мирные протесты против аннексии Беларуси Россией. Они обратятся в международные структуры, чтобы конкретным лицам и членам их семей был запрещен въезд в Евросоюз.