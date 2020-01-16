Минское «Динамо» уступило «Витязю»4
- 16.01.2020, 22:18
Минчане потерпели третье поражение подряд.
Минское "Динамо" уступило "Витязю" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5. "Зубры" потерпели третье поражение подряд, передает pressball.by.
ВИТЯЗЬ — ДИНАМО Мн — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
ВИТЯЗЬ: Ежов (Сапрыкин); Ержабек — Воробей, Хауден — Моисеев — Семин; Пыленков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен; Головков — Евсеенков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев; Варфоломеев — Квартальнов — Кулагин; Катичев, Колтыгин.
ДИНАМО Мн: Осипков (Тэйлор); Морроу — Готовец, Костицын — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Денисов, Принс — Спунер — Паре; Павлович — Еременко, Дроздов — Демков — Когалев; Павленко — Китаров — Грецкий; Дадонов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Варфоломеев (Ержабек, 6.39). 2:0 — Ларичев (Чернов, 10.42). 3:0 — Лаюнен (Бывальцев, 29.12 — бол.). 4:0 — Чернов (Хауден, Воробей, 39.05).