закрыть
16 января 2020, четверг, 22:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минское «Динамо» уступило «Витязю»

4
  • 16.01.2020, 22:18
Минское «Динамо» уступило «Витязю»

Минчане потерпели третье поражение подряд.

Минское "Динамо" уступило "Витязю" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5. "Зубры" потерпели третье поражение подряд, передает pressball.by.

ВИТЯЗЬ — ДИНАМО Мн — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

ВИТЯЗЬ: Ежов (Сапрыкин); Ержабек — Воробей, Хауден — Моисеев — Семин; Пыленков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен; Головков — Евсеенков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев; Варфоломеев — Квартальнов — Кулагин; Катичев, Колтыгин.

ДИНАМО Мн: Осипков (Тэйлор); Морроу — Готовец, Костицын — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Денисов, Принс — Спунер — Паре; Павлович — Еременко, Дроздов — Демков — Когалев; Павленко — Китаров — Грецкий; Дадонов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Варфоломеев (Ержабек, 6.39). 2:0 — Ларичев (Чернов, 10.42). 3:0 — Лаюнен (Бывальцев, 29.12 — бол.). 4:0 — Чернов (Хауден, Воробей, 39.05).


популярное за неделю

Мнение

Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский