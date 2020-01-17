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«Десять лет я получал пенсию меньше, чем мог бы»

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  • 17.01.2020, 14:55
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«Десять лет я получал пенсию меньше, чем мог бы»

Дворник, который выкладывает композиции из листьев, подал в суд на чиновников.

Чуть больше года назад про Дениса Юркова активно писали и снимали сюжеты. Столичный дворник не просто убирает дворы осенью, но и выкладывает из листьев узоры. Инвалид 3-й группы, он работает уже 11 лет. Все это время Денис получал социальную пенсию, но имел право на трудовую, которая выше социальной. Минчанин объясняет: никто из чиновников за эти годы ни разу не обмолвился даже, что такая возможность есть, пишет onliner.by.

Денису 31 год. Он родился и вырос в Минске. В шестом классе у него впервые в жизни случился приступ эпилепсии. Мальчика обследовали и выявили кисту в левой височной области головного мозга. Дальше были больницы, операция, снимки и продолжительное лечение, но итог неутешительный: врачи заявили, что вероятность повторения приступов сохраняется на всю жизнь.

В 2008 году после всех обследований и заседаний МРЭК Денис получил пожизненную инвалидность третьей группы. Парню на тот момент было 20 лет.

— Я работал в разных местах, а тут устроился дворником и на момент оформления пожизненной инвалидности отработал уже почти полтора месяца, — говорит он. — Как инвалиду третьей группы мне назначили социальную пенсию. Уже сейчас я знаю, что есть еще трудовая пенсия по инвалидности и она выше социальной. И если инвалиды идут работать, то имеют право на трудовую пенсию по инвалидности. И есть разница между социальной пенсией и трудовой пенсией по инвалидности. Тогда я даже не подозревал обо всем этом.

За эти годы Денис недополучил не менее $1000. Для парня это деньги

О своем праве на более высокую пенсию минчанин узнал в августе прошлого года. Со знакомой они обсуждали заработки. Когда Денис сказал, что, кроме зарплаты дворника, у него такая же пенсия, как и у инвалидов третьей группы, знакомая удивилась.

— Она сказала, мол, ты ж давно работаешь, тебе положена трудовая пенсия по инвалидности в довесок к зарплате, — объясняет он. — Я просто на следующий день позвонил в управление социальной защиты администрации Фрунзенского района. Назвал свое имя и фамилию, там подтвердили: я имею право на такую пенсию. Мне просто нужно написать заявление.

Как уже потом объяснили Денису, работающий инвалид имеет право получать трудовую пенсию по инвалидности вместо социальной. Для этого у него должен быть стаж (в возрасте с 18 до 23 лет — 1 год, от 23 до 26 лет — 2 года и так далее).

Денис написал заявление, ему сделали перерасчет. И с августа прошлого года вместо социальной пенсии по инвалидности — 173 рубля 18 копеек — он стал получать 214 рублей. Разница почти в 41 рубль. Для парня это деньги. Всего же за это время, по подсчетам Дениса, он недополучил не менее $1000.

— Почему об этом мне никто из управления не сказал? Я на тот момент работал, они могли бы мне этот момент разъяснить, — объясняет Денис.

Молодой человек написал жалобу в управление социальной защиты администрации Фрунзенского района. В ней он требовал перерасчета и возврата недополученных средств.

Но выяснилось, что есть статья 90 закона «О пенсионном обеспечении» и вернуть можно лишь начисленные суммы пенсии, которые не востребованы своевременно. И то — они выплачиваются только за последние три года перед обращением.

— Мне объяснили, что раз деньги не были начислены, то и возврат невозможен, — говорит Денис. — Но в пункте 90 есть фраза: «Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком». Правда, опять же объяснили, это все касается только начисленных пенсий. А раз я не переходил на трудовую пенсию по инвалидности, то она мне не начислялась, а значит, возврата не будет.

Были ли обязаны чиновники предупредить Дениса по поводу возможности получать пенсию повыше?

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома ответил минчанину, что «обязанность об извещении граждан о возникновении в будущем у них права на иной вид пенсии на органы по труду, занятости и социальной защите не возложена».

«Вместе с тем в случае непосредственного обращения в органы по труду, занятости и социальной защите дают разъяснения о нормах пенсионного законодательства. Поскольку в управление социальной защиты по вопросу перевода на трудовую пенсию по инвалидности вы ранее не обращались, соответствующий перевод на указанный вид пенсии произведен по вашему заявлению своевременно и оснований для ее назначения за прошлое время не имеется», — говорится в письме.

Примерно такой же ответ Денис получил и из Министерства труда и социальной защиты. В нем сообщается, что перевод с социальной пенсии на трудовую пенсию по инвалидности происходит только по заявлению от самого инвалида.

А информировать о таких правах чиновники могут «в рамках приема граждан и работы с обращениями граждан, отвечая на вопросы граждан о пенсионном обеспечении (применительно к конкретной ситуации), а также путем разъяснений в СМИ положений о пенсионном обеспечении».

— А как человек может обратиться в управление, если он даже не подозревает о таком праве? А между тем эта информация мало где есть. Нигде в СМИ о существующей пенсии по инвалидности и о том, что социальная пенсия предусмотрена для инвалидов без стажа работы, не пишут, — считает Денис. — Нужно быть юристом, чтобы разобраться в этом вопросе.

Денис решил не останавливаться и идти в суд, так как он считает, что чиновники обязаны были его предупредить. 29 января состоится первое заседание.

— Юристы, с которыми я консультировался, сказали мне, что шансов выиграть дело у меня практически нет, — объясняет Денис. — Но я хочу, чтобы на эту проблему обратили внимание.

Парень также обратился к своему депутату и создал петицию, в которой призывает исправить эту ситуацию.

Мнение эксперта: «Сегодня изменить эту ситуацию можно только через смену самих законов»

— Люди очень часто обращаются к нам после того, как случайно узнали о том, что им может предоставляться тот или другой вид пенсии. Они спрашивают, как вернуть деньги, которые человек мог бы получать в той или иной ситуации, — говорит юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский. — Причем не только ситуации по пенсиям, это и ситуации по налоговым вычетам. К примеру, обращалась к нам учительница, которая всю жизнь проработала в школе и не знала, что для людей с инвалидностью есть налоговые льготы. И только тогда, когда она потеряла работу и устроилась в страховую компанию, ей сказали, что она имеет право на этот самый вычет.

Та же ситуация возникает и с группами по инвалидности. О том, что они могут в принципе подать документы на группу, они не знают, а учреждения здравоохранения довольно часто не направляют их в МРЭК. Потом люди случайно узнают о таком праве и все-таки получают группу. Но ведь могли бы получать помощь от государства раньше.

Могут ли они вернуть недополученные из-за этого средства? Сегодня я лично не вижу правового механизма, чтобы вернуть деньги Денису. Возможно, суд как-то по-другому посмотрит на эту ситуацию. Но прецедентов, когда бы возвращали, нет. Так построено законодательство. Закон говорит о том, что граждан консультируют только при личном обращении.

Сегодня изменить эту ситуацию можно только через смену самих законов. Система информирования граждан должна быть построена иным образом. Чтобы государственные органы, получившие сведения о том, что человек с инвалидностью трудоустроился и работает, каким-то простым путем информировали его о возможности получать пенсию по инвалидности. Как вариант, информировать людей SMS-уведомлениями, как это делают страховые компании.

Я думаю, это не проблема. Должна быть просто добрая воля государства, чтобы организовать эту систему, чтобы велся какой-то банк данных людей с инвалидностью и им сообщали про их права. Ведь не каждый человек имеет возможность изучать законодательство. Люди не обращаются в органы социальной защиты, потому что они не знают, что им что-то может быть дополнительно предоставлено к тому, что они имеют.


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