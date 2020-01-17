Нужно хирургическое вмешательство 6 Александр Котович

17.01.2020, 15:30

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Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu

Белорусы доведены до такой точки кипения, что уже не приемлют компромиссы.

Центр Европы 21 век, однако, многие события просто не укладываются в головах здоровых людей. А все потому, что одна очень нездоровая голова, которая занимает самый главный пост в стране, уже давно оторвалась от действительности и давно прибывает в своем иллюзорном и весьма страшном мирке.

Как, например, можно, в разгар нефтяного кризиса, когда народ думает о том, какие цены завтра будут на АЗС и в платежках за газ, рассуждать о «важности хоккея в масштабах всей страны»? Неужели узурпатор считает, что работники нефтепровода «Дружба», отправленные до 23 января сидеть дома, из-за отсутствия прокачки, действительно интересуются тем, кто кому забьет очередную шайбу? Нет! Все обсуждаеют очередные «хотелки» диктатора, которые всегда сопровождаются «распилом» народных денег. «Голодные игры», «чемпионаты мира», «венские балы» и все остальное. Пир во время чумы – вот как это называют белорусы.

Кстати, на очередное спортивное мероприятие уже, хоть и не по собственной воле, но скидываются учителя, которым власти урезали зарплаты сразу после того, как те усердно фальсифицировали «парламентские выборы».

В восторге, наверное, пребывают и врачи, которым приказали составлять акты обследования жилых помещений и проверять наличие пожарных извещателей при вызовах на дом. Теперь медицинские работники, будут заняты еще большей никому не нужной писаниной, вместо того, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью. То, что это негативно отразится на здоровье пациентов – сомнений не вызывает.

О чем можно говорить, если и тут, и там, в масштабах всей страны возводятся вредные производства, в буквальном смысле отравляющие населения? Чего стоит один завод беленой целлюлозы в Светлогорске, от которого местные жители не знают спасения, а в местных поликлиниках гигантские очереди из людей, которые пострадали от выбросов! И всем известные зоны, пострадавшие от ЧАЭС, которые одна нездоровая голова признала, якобы, пригодными для жизни и выращиванию сельскохозяйственных культур. А про ядерную бомбу в Островце, так вообще и подумать страшно. Ее диктатор строил с нарушениями всех технологий и экономив на всем и вся. Такая вот «забота» о населении.

Список государственного абсурда в Беларуси можно продолжать долго, если не бесконечно. Но самое главное, что большинство белорусов осознали первопричину всех бед и больше не желают с этим, мириться. Белорусы доведены до такой точки кипения, что уже не приемлют компромиссы и не верят в пустые обещания нездоровой головы. Это, кстати, может подтвердить любой из независимых кандидатов на прошедшей «парламентской» кампании, который стоял на улицах в пикетах, видел и слышал народный гнев.

К счастью, белорусы люди разумные и уже почти все понимают, что лечить таблетками и заговорами столь нездоровую голову поздно. Нужно хирургическое вмешательство.

Александр Котович, пресс-служба «Европейской Беларуси»