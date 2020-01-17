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Дерзкое ограбление в Мозыре: представились сотрудниками спецподразделения, а потом связали и украли деньги

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  • 17.01.2020, 18:32
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Дерзкое ограбление в Мозыре: представились сотрудниками спецподразделения, а потом связали и украли деньги
Фото: пресс-служба МВД

Все случилось сегодня.

В 12:48 жительница Мозыря позвонила в милицию и рассказала, что примерно в 12:30 к ней пришли двое мужчин в черной одежде и масках, представились сотрудниками специального подразделения, пишет «Онлайнер». Потом ее и хозяина связали, украли деньги и скрылись.

— Зайдя в помещение, связали хозяйку и хозяина. Неизвестные некоторое время находились в квартире, а затем скрылись. Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое тумбочки, в которой лежала крупная сумма денег: наличность пропала, — сообщает МВД. — На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа. На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.


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