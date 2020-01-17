В немецкие города вернулись тракторные марши протеста 2 17.01.2020, 19:38

Протест фермеров в Киле, Германия

фото: dpa

По центру Берлина проехали 500 тракторов.

В день открытия крупнейшей международной сельскохозяйственной и продовольственной ярмарки "Зеленая неделя 2020", в пятницу, 17 января, на улицы немецких городов вернулись протестовать фермеры, пишет сайт dw.com.

Они выступают против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требуют обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства.

Тракторные марши прошли в Берлине, Дрездене, Ганновере, Бремене, Штутгарте, Нюрнберге и других городах Германии, ограничив движение транспорта. Фермеры, которые уже протестовали ранее в 2019 году, критикуют, в частности, запланированное ужесточение правил применения удобрений. Одна из норм правительственного сельхозпакета в целях защиты насекомых и животных ограничивает использование пестицидов.

В Берлине и других городах на 18 января запланированы акции экологов и защитников животных. Они выйдут на улицы с девизом "Мы сыты по горло", чтобы ради охраны окружающей среды потребовать более строгих законов в сфере сельского хозяйства.