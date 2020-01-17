закрыть
17 января 2020, пятница, 23:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек

18
  • 17.01.2020, 20:32
  • 2,506
Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек
Илон Маск

Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.

К 2050 году компания SpaceX планирует доставить с Земли на Марс миллион человек, строя по сто кораблей Starship в год.

Об этом сообщил ее глава Илон Маск в Twitter, пишет hromadske.ua.

Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 тыс. человек.

Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллион человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.

В планах Маска выводить на земную орбиту около тысячи космических кораблей. Они будут вылетать в течение месяца, когда Земля и Марс будут находится на близком расстоянии.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.

В ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.


популярное за неделю

Мнение

От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова