Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек 18 17.01.2020, 20:32

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Илон Маск

Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.

К 2050 году компания SpaceX планирует доставить с Земли на Марс миллион человек, строя по сто кораблей Starship в год.

Об этом сообщил ее глава Илон Маск в Twitter, пишет hromadske.ua.

Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 тыс. человек.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) 17 stycznia 2020

Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллион человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~30 days every 26 months. Battlestar Galactica … — Elon Musk (@elonmusk) 17 stycznia 2020

В планах Маска выводить на земную орбиту около тысячи космических кораблей. Они будут вылетать в течение месяца, когда Земля и Марс будут находится на близком расстоянии.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.

В ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.