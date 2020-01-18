Немецкий эксперт: Экономика Украины развивается правильно 14 18.01.2020, 11:51

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Правительству Гончарука за четыре месяца удалось добиться серьезных успехов.

Роберт Кирхнер (Robert Kirchner) - заместитель руководителя Немецкой консультативной группы, существующей при министерстве экономики и энергетики ФРГ и специально созданной для оказания содействия правительству Украины. В интервью Deutsche Welle он положительно оценил промежуточные итоги работы нового украинского правительства.

- Господин Кирхнер, в Украине спекулируют о возможной отставке правительства премьера Алексея Гончарука. Он уже более четырех месяцев у власти. Как Вы оцениваете промежуточные успехи его правительства?

- Что касается экономики, то оценка того, что можно было увидеть до сих пор, очень положительная. Украина продемонстрировала в 2019-м один из самых высоких показателей роста ВВП последних лет - вероятно, около 3,5 процента в реальных цифрах. Вряд ли это именно то, чего хотелось бы видеть правительству - его цели гораздо амбициознее. Так или иначе, но это явно позитивный тренд.

А если посмотреть на другие экономические показатели, то инфляция существенно снизилась - 4 процента соответствуют коридору, заложенному Нацбанком Украины, золотовалютные резервы в конце прошлого года заметно выросли, гривна значительно укрепилась в цене, что является свидетельством доверия со стороны инвесторов. Дефицит, заложенный в бюджет 2020 года, умеренный. Государственный долг в соотношении к ВВП снижается. Все эти показатели демонстрируют, что экономика развивается в правильном направлении. Конечно, это не только достижения правительства за четыре месяца, здесь роль играет работа Нацбанка и предыдущего правительства. Но в любом случае, Украина на правильном пути.

- Вы назвали наиболее заметные успехи. А в каких сферах вы ожидаете от правительства Украины более решительных и активных действий?

- Описанное мной макроэкономическое развитие положительное, а потому важно, чтобы оно продолжалось. Нельзя расслабляться, нужно дальше работать над тем, чтобы фискальная, денежная политика и т.д. были такими, чтобы эти успехи оставались. Где нужны более активные действия, так это в сфере структурных реформ. Здесь следует назвать земельную реформу, о которой много говорят и которую десятилетиями откладывали, что привело к ситуации, когда Украина превратилась в страну-исключение. В большинстве подобных государств мира торговля землей не является какой-либо проблемой, это дает положительный импульс экономике.

В Украине есть первые попытки это сделать, соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении. Это уже большой успех. Но сейчас речь идет о том, чтобы довести реформу до конца, то есть вынести закон на второе чтение и принять его. И здесь решающим будет то, каким станет закон. Пока это неясно. К примеру, вопрос о том, смогут ли участвовать в торговле землей иностранцы, на каких условиях. Правительству следует сконцентрироваться на том, чтобы найти модель, которая в конечном итоге помогла бы ускорить и экономическое развитие, чтобы правительство достигло показателей, близких к поставленным в правительственной программе.

- А кроме этого?

- Вторая тема - это реформа государственных предприятий, где до сих пор существует много неэффективности, расточительства. Это то, что государство должно изменить, и где в последние годы было мало сдвигов. Хочется надеяться, что этот процесс получит новый импульс - прежде всего от команды министра экономики Тимофея Милованова. И третье - это правовая защита инвесторов, что чрезвычайно важно.

Если в Украине хотят на длительную перспективу улучшить инвестиционный климат, а определенный прогресс уже есть, то нужно заняться судебной реформой. Это необходимо и для того, чтобы привлечь в Украину больше иностранных инвестиций. Ведь в последние годы их приток был скорее скромным. Правительство поставило перед собой цель увеличить этот показатель до 50 миллиардов долларов в течение пяти лет. Без правовой защиты достичь этого не удастся. Пока мы видим, что Украина не реализовала свой потенциал в том, что касается прямых инвестиций.

- Вы затронули вопрос земельной реформы. Каким вы видите в результате рынок земли в Украине - полностью свободным и для иностранцев?

- Я с большим пониманием отношусь к тому, что в начале такой реформы устанавливаются некие ограничения, которые со временем снимаются, когда выясняется, что многие опасения не оправдались. Лучше так, чем наоборот. Но полностью исключать иностранцев и выносить вопрос их участия в рынке земли на референдум ... Я не уверен, что это реалистичный подход в наше время, и это касается не только Украины. Я думаю, что прежде всего сами украинцы должны быть заинтересованы в том, чтобы спрос на их землю был очень высоким, и этот спрос часто приходит из-за рубежа, так почему их исключать? В конце концов, это средства, которыми в конечном итоге смогут пользоваться украинцы.

Другое дело, следить, чтобы это не были люди, желающие только спекулировать землей на рынке. Но это касается так же и украинцев, ведь среди них так же могут быть потенциальные спекулянты. Поэтому нужно создать механизмы предотвращения. Ведь есть много иностранцев, инвестирующих в Украину, создающих рабочие места, в том числе в аграрном секторе, и мне бы, в общем, хотелось видеть больше таких примеров.

- На этой неделе в Украине активно обсуждали высокие зарплаты членов правительства, возмутившие многих граждан. Премьер Гончарук защищает такой подход, мотивируя его борьбой с коррупцией. Насколько это действенный метод?

- Одних зарплат для того, чтобы сдержать людей от коррупции, по моему мнению, недостаточно. В то же время понятно и то, что хорошим специалистам надо платить хорошие зарплаты. Думаю, что каждый член правительства располагает альтернативными возможностями работы в частном бизнесе, где зарплаты зависят от качества работы. Страна не выиграет от символической оплаты работы людей на протяжении многих лет.

Это может работать временно, например, после Евромайдана многие сознательно отказывались от зарплаты. Но это можно рассматривать только как переходное решение. Ведь министр должен отвечать за многотысячный штат сотрудников и распоряжаться миллиардным бюджетом. И это должно оплачиваться так же, как и на частном предприятии, где царят подобные условия. Конечно, здесь речь идет о бюджетных деньгах. Но следует скорее пытаться повысить эффективность работы государственного сектора, ведь отчасти в учреждениях и министерствах трудоустроено больше людей, чем нужно. Тогда поднять зарплаты можно не только руководству, но и другим сотрудникам. Так что я бы не выделял вопросы оплаты труда министров в отдельную тему, а рассматривал их в контексте структурной реформы госсектора.