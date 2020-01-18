Хафтар закрыл все нефтяные терминалы на востоке Ливии 1 18.01.2020, 17:06

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Халифа Хафтар

В Ливийской национальной армии заявляют, что порты были «закрыты народом».

Порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по ее экономике, вдвое сократив весь ливийский экспорт нефти. Об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА), отметив, что нефтяные терминалы "были закрыты народом". СМИ сообщают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар, передает DW.

Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления. "Нефтяной и газовый сектор - это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", - заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Хафтар демонстрирует противоречивые сигналы, то сигнализируя готовность к перемирию, то обостряя ситуацию. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Мас после встречи с Хафтаром в Бенгази заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня.

Тремя днями ранее генерал Хафтар покинул Москву после семичасовых переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками.

Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своем участии в конференции заявил Фаиз Сарадж. Тем временем Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, она началась после свержения режима Муаммара Каддафи.