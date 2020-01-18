«Они как роботы»: белорус поделился впечатлениями от автомобильных мастеров Европы 3 18.01.2020, 21:01

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Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, что его удивило.

Летом в Гродно почти не остается мастеров по беспокрасочному удалению вмятин — уезжают по приглашениям в Евросоюз, пишет «Онлайнер».

Как раз из такой поездки вернулся мастер Андрей. «В ЕС достаточно часто случается сильный град, оставляя на автомобилях множество повреждений, — говорит он. — Мастеров нашей специальности мало, поэтому европейские компании рассылают приглашения на сезонную работу всем известным им мастерам».

Минувшим летом мастера требовались крупной специализированной компании, которая берется за заказы страховых компаний, если нужно починить от 3000 автомобилей. «Эта поездка полностью перевернула наше (в группе было пятеро белорусов) представление о работе, — говорит Андрей. — Сначала удивили масштабы новой мастерской. Компания на большой парковке возвела огромный шатер из нескольких отсеков. В одном ангаре принимали автомобили, в другом производили их оценку и снимали обшивку в нужных местах (чтобы в дальнейшем мастера могли сразу приступить к своей непосредственной работе). В самом большом ангаре работали специалисты, а в последнем шатре проводился контроль качества».

Вторым сильным впечатлением для мужчины стал подход к работе других мастеров по беспокрасочному удалению вмятин: «Например, рядом с нами работал итальянец, у которого не было ни одного лишнего движения. Одновременно он ногой подтягивал себе стул, одной рукой брал инструмент, а второй подготавливал расходный материал. Мы смотрели на это как зачарованные, он действительно был похож на робота. Доставку еды заказывал заранее, курил только один раз в рабочее время и совсем не пил воду, чтобы не ходить в туалет. Все наши попытки заговорить он игнорировал и сильно злился, если очередной автомобиль ему подавали не тут же, а с задержкой в пять минут».

Позже белорусские мастера поняли, что так здесь работает 90% специалистов, зарабатывая на год вперед за три месяца: «Скорость этих мастеров была великолепна. Мы работали медленнее их раза в три. Зато через две недели мы разгадали и некоторые секреты. Например, в этой фирме во время контроля качества было достаточно добиваться идеальной шагрени, хотя блики от неровной поверхности все еще могли оставаться. Мы же стремились и устранить неровность, и выровнять шагрень. Оказалось, можно было так не стараться».

«Мы недолго проработали там — из-за конфликта двух компаний, — честно заявляет мастер. — Мы нашли его в Италии, в городе Тревиза. Также ремонтировали „градовые“ авто. Контроль качества был уже серьезнее. И опять от нас требовали максимально быстрой работы. В какой-то момент хотелось даже все бросить. Но все втроем стали замечать, как скорость и качество наших работ растут, а значит, это любопытный эксперимент и нужно продолжать. По итогу, когда челлендж завершился, у каждого из нас раскрылись новые способности. Например, раньше я никогда не брал в работу повреждения на передних стойках, а теперь эта часть кузова стала чуть ли не любимой».