Сборная Беларуси по гандболу сохраняет шансы на выход в полуфинал ЧЕ-2020 3 19.01.2020, 10:15

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Как выглядит ситуация?

Сборная Беларуси за два тура до конца основного раунда чемпионата Европы-2020 сохраняет шансы на выход в полуфинал, пишет pressball.by.

Однако для такого удачного исхода должны сойтись несколько сюжетов.

— Сборная Беларуси должна победить в двух оставшихся матчах — с командами Испании и Австрии.

— Сборная Испании должна проиграть не только белорусам, но и команде Хорватии в заключительном туре.

— Сборная Германии должна потерять очки как минимум в одном из двух оставшихся поединков — немцам играть с командами Австрии и Чехии.

При удачном стечении всех трех обстоятельств, команда Юрия Шевцова займет второе место в группе и войдет в четверку лучших команд турнира.

Есть и второй вариант.

— Сборная Беларуси побеждает в обоих матчах.

— Сборная Испании также уступает команде Хорватии.

— Сборная Германии побеждает в поединках с чехами и австрийцами.

В таком случае в группе будет "закрутка" из трех команд — Беларуси, Германии и Испании. На данный момент в личных встречах у белорусов разница мячей "-8", у испанцев — "+7", у немцев она уже не изменится — "+1". Таким образом, команде Юрия Шевцова в этом случае необходимо обыгрывать сборную Испании с разницей в десять мячей, или в девять, но при крупном счете. Только тогда наша команда опередит испанцев и немцев и выйдет в полуфинал.

Группа I: Испания — 4 очка (2 игры), Хорватия — 4 (2), Германия — 2 (2), Австрия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Чехия — 0 (3).

Календарь:

20 января. Хорватия — Чехия (18.00)

Беларусь — Испания (20.15)

Австрия — Германия (22.30)

22 января. Хорватия — Испания (18.00)

Беларусь — Австрия (20.15)

Чехия — Германия (22.30)