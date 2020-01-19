Как Лукашенко и его министр лгали о единой валюте с Россией 16 19.01.2020, 11:47

7,206

Разоблачение очередного фейка.

В споре о поставках в Беларусь углеводородов Россия, как известно, настаивает на том, чтобы Минск, в обмен на дешевые нефть и газ, подписал ряд соглашений об углубленной интеграции двух стран, сообщает «Белсат».

Переговоры эти крайне непубличные и многие задаются вопросом, насколько далеко простираются требования Кремля в этом вопросе и на какие из них готов пойти Минск. В одном из редких пояснений на эту тему вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой очертил одну из границ, за которую переговоры якобы не выходят:

«Абсолютно пустым измышлением в рамках интеграции, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту. Это абсолютная глупость. Таких переговоров не ведётся».

Заявление прозвучало, накануне Нового Года. При этом, однако, чиновник, видимо забыл, от кого пошла информация, которую он назвал измышлениями и абсолютной глупостью. Вот что по этому поводу говорил Лукашенко в марте 2019-го года:

«И вот с Владимиром Владимировичем обсуждали некоторые вопросы. Он мине риторически говорит, что конечно это же будет рубль. Конечно рубль. Ведь не талер. Это будет не российский и не белорусский рубль, а наш общий рубль».

Таким образом получается, что правительство Беларуси противоречиво и непрозрачно освещает свои переговоры с Москвой об интеграции.