В Северной Корее сменился министр иностранных дел 2 19.01.2020, 12:33

Назначение может сигнализировать об изменении политики Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Министром иностранных дел Северной Кореи назначен Ри Сон Гвон.

Как сообщает корейское агентство Yonhap, ранее чиновник занимал должность главы «комитета по мирному объединению страны».

Назначение нового министра может сигнализировать об изменении политики Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи. Ри Сон Гвон сменит на посту министра Ри Йонг Хо, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года. СМИ считают Гвона одной из ключевых фигур в отношениях Пхеньяна и Сеула.

Напомним, 31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие».

Он также пригрозил пойти «новым путем», если Вашингтон не сможет пойти на уступки в своих переговорах по денуклеаризации, намекая на то, что Пхеньян положит конец дипломатии и вернется к провокационным действиям.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию Корейского полуострова в 2018 году и «подписал соответствующее соглашение».

В январе США ввели новые санкции против Северной Кореи.